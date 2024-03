Bajden ne zna gdje se nalazi: Donatori zabrinuti (VIDEO)

BRAUNSVIL - ​Snimak američkog predsjednika Džoa Bajdena kako koristi beleške tokom posete američko-meksičkoj granici u blizini Braunsvila u Teksasu zabrinuo je javnost.

Naime, video podijeljen na društvenim mrežama ponovo je otvorio pitanje da li je 81-godišnjak sposoban za drugi mandat u Bijeloj kući.

NEW: Pres Biden’s use of notecards during his operational briefing at the border is noticeable - an ICE ERO official is explaining the challenges of sanctuary jurisdictions as he focuses on the next prepared question for an HSI official @FoxNews pic.twitter.com/ASGRJSRXGH