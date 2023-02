Bajden nenajavljeno stigao u Ukrajinu

KIJEV - Američki predsjednik Džo Bajden je nenajavljeno stigao u glavni grad Ukrajine.

Bijela kuća je juče najavila da će Biden danas stići u Poljsku nekoliko dana uoči prve godišnjice ruske invazije na Ukrajinu. Društvenim mrežama proširila se snimka Bajdena kako hoda ulicom u centru Kijeva u društvu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, piše Index.

Joe Biden, the President of the United States is in Kyiv! pic.twitter.com/pIcHYk5A1B