Bajden obećao podršku Sjevernoj Irskoj

BELFAST - Američki predsjednik Džo Bajden obilježiće u srijedu u Belfastu 25. godišnjicu mirovnog sporazuma sa Sjevernom Irskom iz 1998. godine i na sastancima s političkim čelnicima istaknuti svoju "snažnu želju" da tamo poveća američka ulaganja, rekao je visoki američki zvaničnik.

Bajden, koji je silno ponosan na svoje irsko porijeklo, sprovešće nešto više od pola dana u regiji Ujedinjenog Kraljevstva - uključujući sastanak s britanskim premijerom Rišijem Sunakom - prije nego što otputuje na jug u Republiku Irsku na dva i po dana,

Biden arrives and vows to ‘preserve peace and encourage prosperity’ in Northern Ireland https://t.co/tcsT0Io6u3 I wouldn't believe a bloody word he says. How many times has he sided with the EU against us. Bye bye Biden