Bajden odlazeći sa konferencije: Čovječe, ostavi me na miru (VIDEO)

VAŠINGTON - Predsjednik SAD Džozef Bajden napustio je danas konferenciju za medije, rekavši novinaru "čovječe, ostavi me na miru", prenio je "Forbs" na zvaničnom Twitter kanalu.

Bajden se obratio javnosti povodom neidentifikovanih objekata koji su nedavno oboreni iznad američke i kanadske teritorije, rekavši da djeluje da nisu korišćeni za špijuniranje SAD i da su verovatno korišćeni u "benigne svrhe", prenio je Rojters.

On je rekao i da američke obaveštajne službe procjenjuju da su objekti vjerovatno povezani sa privatnim kompanijama ili istraživačkim institucijama.

U jednom trenutku, kako se može vidjeti na snimku, Bajden je želio da završi konferenciju, a onda su uslijedila brojna pitanja novinara u vezi s objektima.

Bajden je krenuo da izlazi, vratio se, pokušao da odgovori, ali od mnogih pitanja nije mogao da se koncentriše.

Kratko se okrenuo ka jednom novinaru i rekao "čovječe, ostavi me na miru" i nasmijao se, a onda je rekao da mogu preći u njegovu kancelariju i da je tamo "pristojnije".

#BREAKING: President Biden tells reporters, "Give me a break, man" then walks out. pic.twitter.com/0jwp9TijMq