Bajden pokušao da sjedne na nevidljivu stolicu (VIDEO)

Predsjednik SAD Džo Bajden napravio je još jedan u nizu gafova tokom svečanosti povodom 80 godina savezničkog iskrcavanja u Normandiji u Drugom svjetskom ratu, poznatog kao “Dan D”.

On je tokom proslave u Francuskoj stajao na bini između svoje supruge Džil Bajden i francuskog predsednika Emanuela Makrona, dok su pozdravljali veterane, a vojni orkestar svirao.

U trenutku kada je trebalo da počne govor sekretara odbrane SAD Lojd Ostina, Bajden se sagnuo kao da hoće da sjedne na stolicu iza njega, koje u stvari nije bilo.

Dok je stajao u toj “polusjedećoj” pozi muzika je odjednom stala, a sa zvučnika se čula najava za Ostinov govor.

“Zamrznuti” Bajden se malo pridigao, a onda se opet pogrbio kao da i dalje pokušava da sedne. Na snimku se naizgled vidi i kako mu prva dama, koja je rukom prekrila usta, daje instrukcije, dok Makron sa druge strane mirno stoji.

Inače Džil Bajden dosta često daje smjernice mužu kako bi mogao da siđe sa bine nakon govora.

Prva dama je i ovaj put nakon završetka tog dela svečanosti odvela Bajdena sa bine držeći ga za ruku.

Par je otišao nakon što se predsednik SAD rukovao sa još nekoliko veterana. Nakon što je Bajden otišao, Makron je ostao da se pozdravi sa ostalima, prenosi Serbiantimes.

Joe Biden trying to sit on his imaginary chair on stage during a solemn D-Day ceremony in Normandy. pic.twitter.com/DQKfHjdqDq