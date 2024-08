Bajden ponavlja tvrdnju da je prešao 30.000 km sa predsjednikom Kine

Predsjednik SAD Džo Bajden ponovio je tvrdnju za koju je u prošlosti provjeravan, da je sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom prešao više od 30.000 kilometara dok je bio u posjeti toj zemlji.

"Proveo sam dosta vremena sa Si Đinpingom. Više od 80 sati sam bio sa njim i prešao više od 30.000 kilometara u Kini", rekao je Bajden tokom svog obraćanja na predstavljanju projekta "Kenser Munšot" (Cancer Moonshot) u Nju Orleansu, Luizijana, piše Foks njuz (Fox News).

Međutim, Bajdenova tvrdnja da je prešao više od 30.000 kilometara sa kineskim predsjednikom ranije je provjerena i smatrana je prvenstveno netačnom, prenosi Tanjug.

On je to tvrdio mnogo puta tokom posljednjih nekoliko godina, a Vašington post je 2021. godine objavio da su "pokušavali i nikako nisu uspjeli da dođu do tih 30.000 kilometara".

Bijela kuća nije odmah odgovorila na upite Foks Njuza o ovoj temi.

Bajden je juče predstavio projekat "Kenser Munšot" (Cancer Moonshot) u koji će biti uloženo 150 miliona dolara i koji će pomoći hirurzima da razviju tehnologiju uspješnog uklanjanja raka.

