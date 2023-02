Bajden ponovo pao (VIDEO)

​Predsjednik SAD Džo Bajden ponovo se sapleo i pao dok se penjao uz stepenice predsjedničkog aviona.

Predsjednik SAD je u martu 2021. pao na stepenicama aviona "Air Force One".

U junu je takođe pao sa bicikla dok je provodio vikend u Rehobot Biču u Delaveru.

Jedna od njegovih najvećih slabih tačaka u ciklusu predsjedničke kampanje 2024. – ako se kandiduje – biće njegove godine, a republikanska kandidatkinja Niki Hejli već poziva političare starije od 75 godina da se podvrgnu "testovima sposobnosti".

Podsjetimo, početkom 2021. godine, Bajden se prilikom ulaska u predsjednički avion tri puta spotaknuo dok se približavao vratima aviona brzim koracima.

JUST IN: US President Joe Biden stumbled & fell while boarding Air Force One in Warsaw, Poland. pic.twitter.com/AuXFZCgnc1