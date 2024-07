Bajden poslao pismo demokratama u Kongresu

VAŠINGTON - Džozef Bajden, američki predsjednik, poslao je danas pismo demokratama iz Kongresa, u kojem je naveo da će nastaviti svoju kandidaturu za reizbor, uprkos rastućoj zabrinutosti oko njegovog zdravlja i održivosti kampanje.

"Želim da znate da sam, uprkos svim spekulacijama u štampi i drugdje, čvrsto opredijeljen da ostanem u ovoj trci, da je iznesem ovu trku do kraja i da pobijedim Donalda Trampa", napisao je Bajden u pismu u koje je CNN imao uvid.

Bajden je nastojao da u snažno sročenom pismu zaustavi sve veću zabrinutost oko njegove kandidature, prenosi Nova.

"Pitanje kako da krenemo naprijed postavlja se već više od nedjelju dana. I vrijeme je da se završi. Imamo jedan posao. A to je da se pobijedi Donald Tramp. Imamo 42 dana do Demokratske konvencije i 119 dana do izbora. Svako slabljenje odlučnosti ili nedostatak jasnoće oko zadatka koji je pred nama samo pomaže Trampu i šteti nama. Vrijeme je da se okupimo, krenemo naprijed kao ujedinjena stranka i pobijedimo Donalda Trampa", naglasio je on.

Ovo je kritična sedmica za Bajdenovu političku budućnost, jer on nastoji da ublaži sve intenzivnije sukobe sa članovima Kongresa i Senata, koji se vraćaju na posao po prvi put od debate.

Više ključnih ljudi unutar Demokratske stranke u Predstavničkom domu reklo je u nedjelju lideru manjine Hakimu Džefrisu da Bajden mora da se povuče.

Bajden će ove nedjelje nastaviti sa kontaktima sa demokratskim poslanicima, rekao je zvaničnik kampanje za CNN.

Utorak će biti važan dan jer je predviđeno da članovi održe planirani sastanak poslaničke grupe sa Džefrisom, a jedan član je rekao za CNN da očekuju da će to biti dan kada će "brana pući".

Kongres se u utorak vraća u Vašington po prvi put od debate na CNN-u 27. juna, koja je izazvala široku zabrinutost zbog Bajdenove sposobnosti da obezbijedi pobjedu demokratama u novembru i da služi dodatne četiri godine na funkciji.

U sedmici nakon njegovog lošeg nastupa u debati, Bajden je lično došao do otprilike 20 demokrata u Predstavničkom domu, kaže zvaničnik kampanje za CNN, i razgovarao je sa liderima stranaka, uključujući lidera većine u Senatu Čaka Šumera, lidera manjine u Predstavničkom domu Hakima Džefrisa i predstavnicu Nensi Pelosi, sa ciljem da ih uvjeri da su zabrinutosti uvažene, ali da nema razloga za njih.

Od tada je Šumer izrazio podršku Bajdenu, dok je Džefris ostao pokolebljiv.

Pelosijeva je rekla da su pitanja oko Bajdenovog lošeg učinka na predsjedničkoj debati "legitimna".

Upitan o komentarima Pelosijeve, Bajden je za "ABC News" rekao da je bio umoran tokom debate.

"Bila je to loša epizoda. Nema naznaka bilo kakvog ozbiljnog stanja. Bio sam iscrpljen", rekao je on.

