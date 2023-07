Bajden prelomio: Odobreno slanje zabranjenih kasetnih bombi Ukrajini

Predsjednik Sjedninjenih Država Džo Bajden odobrio je slanje američke kasetne municije za Ukrajinu i povlačenje oružja iz zaliha američkog Ministarstva odbrane trebalo bi da počne u petak.

Tim će zaobići američki zakon koji zabranjuje proizvodnju, upotrebu ili prenos kasetne municije sa stopom neuspjeha većom od jedan odsto, piše Vašington post.

