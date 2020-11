Bajden preuzeo vođstvo u Pensilvaniji

Džo Bajden, kandidat Demokratske stranke na izborima u SAD, preuzeo je vođstvo u saveznoj državi Pensilvaniji od Donalda Trampa, kandidata Republikanske stranke.

Bajden trenutno vodi sa oko 5.500 glasova razlike, javili su američki mediji.

Prema novim rezultatima koji su Bajdena gurnuli u vođstvo u Pensilvaniji, Bajden je dobio 27.396 glasova, a Tramp 3.760. Riječ je, dakle, o 31.412 glasova od kojih je 87 odsto za Bajdena.

Ukupno u Pensilvaniji, Bajden ima 3.295.304 što je 49,4 odsto, a Tramp ima 3.289.717 glasova, odnosno 49,3 odsto.

BREAK: Big (if inevitable) news. Biden has taken the lead in Pennsylvania. He’s now 5,587 ahead of Trump. Reminder, if and when Biden wins PA- he’s above 270 and therefore the winner. pic.twitter.com/lFyVCuSzuw