Bajden prihvatio preporuku Pentagona

VAŠINGTON - Američki predsjednik Džozef Bajden prihvatio je preporuku Pentagona da povuče vojnike iz Avganistana do 31. avgusta, izjavio je danas neimenovani zvaničnik SAD.

Prema riječima zvaničnika, Vašington je talibanima poručio da rok 31. avgust zavisi i od njihove saradnje o sprovođenju evakuacija.

Nešto ranije je Pentagon saopštio da do sada nema promjena planova da se operacija evakuacija iz Avganistana okonča do kraja mjeseca i da je namjera da vojnici budu povučeni do tog datuma.

Portparol Pentagona Džon Kirbi istakao je da Pentagon vjeruje da ima kapacitet da do 31. avgusta izvuče sve Amerikance, koji to žele, iz Avganistana do 31. avgusta.

Kirbi je naglasio da je više hiljada Amerikanaca evakuisano iz Avganistana, ali nije želio da objavi detaljnije podatke. On nije objavio procente Amerikaca koji još nisu evakuisani iz Avganistana.

Talibani su saopštili da nisu saglasni sa produženjem roka nakon 31. avgusta koji su SAD odredile za povlačenje iz Avganistana, kao i da žele da svi odlasci budu završeni do tog datuma.

Masa ljudi došla je do aerodroma u Kabulu u želji da pobjegne iz zemlje nakon što su talibani preuzeli kontrolu 15. avgusta.