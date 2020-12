Bajden primio vakcinu protiv korone

VAŠINGTON - Novoizabrani američki predsjednik Džo Bajden primio je Pfizerovu vakcinu protiv virusa vakcina.

Bajden je iz bolnice u Njuarku u američkoj saveznoj državi Delaver pozvao sve Amerikance da prime vakcinu kad im bude dostupna, prenio je Rojters.

Televizija je uživo prenosila kako Bajden dobija dozu vakcine protiv korone.

Podsjetimo da je potpredsjednik SAD Majk Pens prošlog petka primio vakcinu protiv virusa korona na direktnom televizijskom prenosu iz Bijele kuće.

