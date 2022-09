Bajden sa bine dozivao preminulu saradnicu: "Džeki, gdje si?" (VIDEO)

Američki predsjednik Džozef Bajden učestvovao je na konferenciji o borbi protiv gladi održanoj u Bijeloj kući.

Tom je prilikom među prisutnima pokušao pronaći preminulu članicu Kongresa Džeki Valorski.

Valorski je bila jedna od organizatorica konferencije, ali je stradala prošlog mjeseca u saobraćajnoj nesreći.

"Džeki, jesi li tu? Gdje je Džeki? Mislio sam da će i ona biti ovdje", rekao je zbunjeni Biden s govornice, prenosi Index.

Valorski je poginula početkom avgusta u teškoj nesreći u saveznoj državi Indijani zajedno s još dvoje članova svog kabineta. Imala je 58 godina.

Podsjetimo, ovo nije jedini Bidenov gaf u posljednje vrijeme.

“Jackie, are you here? Where’s Jackie?" Biden called out a recently deceased congresswoman in remarks at a hunger conference she helped organize, addressing Indiana Republican Jackie Walorski as if she were still alive https://t.co/HRRpEeLIlE pic.twitter.com/dVsw1HjLb6