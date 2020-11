Bajden se oglasio na Twitteru

Džozef Bajden, po svemu sudeći 46. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, oglasio se o rezultatima izbora na društvenoj mreži Twitter.

Bajden je napisao da je počastvovan što su ga Amerikanci izabrali da ih vodi.

"Amerikanci, počastvovan sam što ste me izabrali da vodim našu veliku zemlju", napisao je Bajden i dodao:

"Posao pred nama će biti težak, ali obećavam vam ovo: biću predsjednik svih Amerikanaca - bez obzira da li ste glasali za mene ili ne. Opravdaću povjerenje koje ste mi pružili".

Podsjećamo, američki mediji javili su da je Bajden pobijedio u predsjedničkoj trci, ostavivši iza sebe republikanskog kandidata i 45. predsjednika Amerike Donalda Trampa.

Prema projekcijama CNN-a Bajden je osvojio 273 elektorska glasa, dok drugi mediji navode da je taj broj veći. Tako Fox News javlja da je Bajden osvojio 290, a neki drugi mediji tvrde da je ipak dobio 284 elektorska glasa.

Sa druge strane, Donald Tramp ovu pobjedu ne priznaje i tvrdi da su izbori pokradeni, te je na Twitteru napisao da je on pobijedio i to velikom razlikom.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country. The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not. I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8