Bajden se osramotio, gledao u sat dok je odavao počast poginulim vojnicima

VAŠINGTON - Predsjednik SAD-a Džozef Bajden našao se na meti brojnih kritičara nakon što je u javnost procurio video kako gleda na sat tokom odavanja počasti američkim vojnicima.

Tokom ceremonije Bajden je podigao lijevu ruku i spustio pogled na sat, što je izazvalo reakciju veterana i komentatora na društvenim mrežama.

"Čini se da mu je bilo neugodno jer je morao da pokaže malo poštovanja prema ovim američkim herojima", napisao je veteran Semjuel Vilijams.

Veteran mornarice DŽ. Lari Hana napisao je: "Bajden je, dok su kovčezi prolazili ispred njega, morao da pogleda na sat. Ima li on nešto važnije u tim trenucima?"

Republikanci su takođe kritikovali predsjednika SAD.

Teksaški zastupnik Roni Džekson, penzionisani admiral mornarice, napisao je na Twitteru: "Očigledno da naš vrhovni zapovjednik ima pametnijeg posla od odavanja časti pripadnicima vojske. Zgrožen sam! Bog blagoslovio ove heroje i njihove najmilije. Zaslužili su bolje".

Podsjetimo, 13 američkih marinaca poginulo je u četvrtak nakon serije eksplozija u Kabulu, prenosi b92.

U eksplozijama je poginulo najmanje 90 osoba je poginulo, dok je oko 200 povređeno.

Biden appears to check his watch during the dignified transfer ceremony at Dover Air Force Base. pic.twitter.com/oMsBefnmfS