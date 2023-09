Bajden se potpuno izgubio na UN-ovoj pozornici (VIDEO)

Predsjednik Amerike, Džo Bajden (80) je odlutao s UN-ove pozornice bez rukovanja s brazilskim predsjednikom Luizom Inasijem Lula da Silvom nakon govora dvojice predsjednika.

Lula (77) bio je vidno iziritiran nakon što je zajedno s američkim predsjednikom govorio o nastojanjima da se poboljšaju prava radnika u obje zemlje.

Diplomatski sastanak je odmah na početku bio obilježen poteškoćama jer se Bajden dolazeći na pozornicu prvo zabio u brazilsku zastavu, a na kraju se, odlazeći s bine, zaboravio rukovati sa svojim južnoameričkim kolegom.

Bajden je održao pomalo nepovezan govor o "ekonomskoj viziji prema kojoj bi ekonomiju trebalo graditi od sredine prema van i odozdo prema gore, a ne odozgo prema dolje" dok je Lula sve to u čudu posmatrao i slušao.

Dok je govorio predsjednik Brazila, Bajden je petljao sa svojim slušalicama preko kojih je slušao prevod Lulinog govora.

"Čujete li me, predsjedniče Bajden? Ovo je istorijski trenutak za Brazil i za SAD", kazao je Lula na početku svog izlaganja.

Potom je opet rekao:

"Predsjedniče Bajden, čujete li me? Čujete li me? U redu, dobro", pitao je iznervirani Lula ponovo.

Dvojici predsjednika na pozornici se nakon toga pridružio generalni direktor Međunarodne organizacije rada Žilbert Houngbo, a kad su izlaganja bila gotova, Bajden se rukovao samo s njim, a brazilskog predsjednika zaboravio.

Lula je na sve odmahnuo rukom i udaljio se s pozornice, prenosi "Index".

Attention and respect: Biden, after negotiations with Brazilian President Lula, tripped over the Brazilian flag and did not shake Lula’s hand.#source @Slavyangrad pic.twitter.com/qyYxjDWFi4