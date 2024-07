Bajden se povlači iz kampanje, Kamala Haris preuzela X nalog

VAŠINGTON - Nalog na platformi X glavnog štaba izborne kampanje američkog predsjednika Džozefa Bajdena @BidenHQ preimenovan je u @KamalaHQ, što je još jedan znak da izborni tim demokrata nastavlja da radi s Kamalom Haris kao kandidatom te stranke na predsjedničkim izborima u novembru.

Američki predsjednik Džozef Bajden je sinoć objavio na X-u da je odlučio da ne prihvati nominaciju za reizbor.

"Moje kolege demokrate, odlučio sam se da ne prihvatim nominaciju i da do kraja mog mandata svu svoju energiju usmjerim na svoje dužnosti predsjednika. Moja prva odluka kao kandidata stranke 2020. godine bila je da izaberem Kamalu Haris za potpredsjednicu i to je bila najbolja odluka koju sam donio. Danas želim da pružim svoju punu podršku i preporučim da Kamala bude kandidat naše stranke ove godine. Demokrate - vreme je da se ujedinimo i pobijedimo Trampa. Hajde da to uradimo", objavio je Bajden.

Bajden je u objavi na platformi X izrazio uvjerenje da je u najboljem interesu njegove stranke i države da se povuče i da se do kraja mandata fokusira samo na ispunjavanje svojih dužnosti predsjednika.

"Bila mi je najveća čast u životu da služim kao vaš predskednik. Moja namkera je bila da se borim za reizbor, ali vkerujem da je u najboljem interesu moje stranke i zemlje da se povučem i da se do kraja svog mandata fokusiram isključivo na ispunjavanje svojih prdsedničkih dužnosti", napisao je Bajden.

Američki predsednik, koji se u svojoj kući u Delaveru oporavlja od infekcije korona virusom, najavio je da će se kasnije ove nedjelje obratiti naciji da bi pružio više detalja o svojoj odluci.

Predsednik Demokratskog nacionalnog komiteta (DNK) Džejmi Harison saopštio je nakon što je Bajden objelodanio svoju odluku o povlačenju da će partija "u narednim danima preduzeti transparentan i regularan proces" izbora novog predsjedničkog kandidata stranke za novembarske izbore.

On je, nakon odluke predsjednika Džozefa Bajdena da se povuče iz izborne trke, naglasio da će demokrate započeti taj proces kako bi krenuli napred kao ujedinjena Demokratska stranka sa kandidatom koji može da porazi Donalda Trampa u novembru.

Harison je istakao je da američki narod duguje Bajdenu ogromnu zahvalnost za napredak bez presedana koji je postigao u protekle četiri godine, kao i da će poštovati njegovu odluku.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.