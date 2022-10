Bajden se zabrojao pa napravio novi gaf (VIDEO)

FILADELFIJA - Predsjednik Amerike, Džo Bajden, napravio je još jedan gaf rekavši da u Sjedinjenim Državama postoje "54 države", na skupu u Filadelfiji.

To je rekao dok je govorio na skupu u Filadelfiji u petak dok je tražio podršku za borbenog demokratu, Džona Fetermana, na izborima u sredini mandata.

Bajden je govorio o tome kako je njegova administracija poboljšala zdravstvenu njegu kada je pogrešno rekao da su "otišli u 54 države" kako bi spriječili farmaceutske kompanije da dižu cijene lijekova.

Sleepy Joe Biden claims there are 54 States in the United States of America as concerns continue to mount about his cognitive abilities. There are 50 states in the USA #JoeBiden #50States #ElonMusk #DonaldTrump #Trump #TRUTHSocial #USA #FreeSpeech #Biden #BidenHarris pic.twitter.com/Sq6xj9WQBY