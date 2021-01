Bajden stigao u Bijelu kuću

VAŠINGTON - Novi predsjednik SAD Džo Bajden ušao je u Bijelu kuću, po prvi put kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.

Dočekao ga je vojni orkestar dok je on prolazio sa suprugom i prvom damom Džil Bajden, prenosi B92.

Orkestar je svirao "Pozdrav šefu" i "Bog blagoslovio Ameriku" dok je par zvanično ulazio.

Podsjetimo, Džo Bajden potpisao je danas prva tri dokumenta u Predsjedničkoj sobi na Kapitolu kao predsjednik SAD.

Riječ je o proglasima o inauguraciji, o nominaciji za zvaničnike u svom kabinetu, kao i nominaciji za niže pozicije u kabinetu, objavio je večeras beogradski Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative.

Novoizabrani predsednik Sjedinjenih Američkih Država Džozef Bajden nakon polaganja zakletve danas je i zvanično preuzeo dužnost.

Čestitke Bajdenu stižu iz svih dijelova svijeta, a nižu se poruke podrške novom šefu države.

Oči čitavog svijeta zagledane su Vašington nakon upada u Kongres, zahtjeva za opoziv Trampa i Nacionalne garde, koja je preplavila ulice tog grada.

President Biden has finally arrived at the White House. pic.twitter.com/MLorqizYIV