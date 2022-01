Bajden trebalo da govori o lošoj infrastrukturi, most se srušio nekoliko sati prije

U američkom gradu Pitsburgu urušio se most samo par sati prije nego što je taj grad trebao posjetiti predsjednik Džozef Bajden, javljaju američki mediji.

Na svu sreću, prilikom urušavanja mosta, koje se dogodilo oko 7 ujutro po lokalnom vremenu, niko nije povrijeđen.

Službenici su odmah po urušavanju upozorili stanovništvo da se ne približava mostu zbog "snažnog mirisa prirodnog plina". Gasovod je u međuvremenu zatvoren.

Zanimljivo je da je Bajden u Pitsburgu, gradu u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji, trebao govoriti upravo o lošem stanju infrastrukture. Pensilvanija ima 3.353 mosta u lošem stanju, po čemu je druga najgora američka država.

Prema prijedlogu zakona koji podržavaju i demokrati i republikanci, Pensilvanija bi u naredne dvije godine trebala dobiti 1,63 milijarde dolara pomoći savezne vlade za obnovu mostova, prenosi Index.

Programom obnove američkih mostova, koji je predviđen tim zakonom, na obnovu mostova bi se trebalo potrošiti oko 27 milijardi dolara širom SAD-a.

Not be be overly dramatic, but I frequently drive over this bridge around 6:30 AM. Today was planning that route, but decided to work from home due to snow. Bridge collapses along Forbes Avenue through Frick Park in Pittsburgh | Pittsburgh Post-Gazette https://t.co/aVEKWGgjHs