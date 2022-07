Bajden u posjeti Saudijskoj Arabiji, princa pozdravio šakom o šaku

Džozef Bajden, predsjednik SAD, doputovao je u prvu zvaničnu posjetu u Saudijsku Arabiju iz Izraela, javila je televizija Al Arabija, koja je objavila snimak na kojem se vidi kako se američki predsjednik pozdravlja s prestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom šakom o šaku.

US President Joe Biden greeted Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman with a fist bump, after arriving in Saudi Arabia on Friday, despite a previous promise to treat the kingdom as a “pariah” over the 2018 killing of Saudi journalist Jamal Khashoggi. pic.twitter.com/2lwTwelfzn