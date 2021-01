Bajden u suzama položio zakletvu: Biću predsjednik svih Amerikanaca

VAŠINGTON – Džozef Bajden Junior, novi američki predsjednik stupio je na dužnost nakon polaganja svečane zakletve, tačno u podne po vašingtonskom vremenu, u prisustvu Kamale Haris, novoizabrane potpredsjednice SAD i prve žene na ovoj poziciji, koja je zakletvu polagala prije njega.

Bajden je zakletvu polagao na porodičnoj Bibliji pred glavnim sudijom Vrhovnog suda SAD Džonom Robertsom.

Novi, 46. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, je nakon polaganja zakletve počeo da plače i poručio da će biti predsjednik svih Amerikanaca.

Bajden je rekao da je ovo dan američke demokratije, dan kada se slavi demokratija, za koju je rekao da je krhka, ali dragocjena. Podsjetio je na nasilje koje se desilo 6. januara, za koje je rekao da su domaći teroristi koji su napali Kongres pokušali da uzdrmaju temelje američke demokratije, ali da je demokratija pobijedila.

"Mi smo se udružili kao jedna nacija kako bismo obavili mirni prenos vlasti kao što je to bilo u više od dva vijeka prije nas. Ovo je američki način", rekao je Bajden.

Zahvalio se potpredsjedniku Majku Pensu, kao i svim prethodnim predsjednicima koji su došli na inauguraciju, namjerno bez spominjanja Donalda Trampa, koji je odbio da prisustvuje inauguraciji, a poslao je poruku i Džimiju Karteru, koji nije mogao da prisustvuje.

