Bajden uložio veto na svoj prvi zakon

VAŠINGTON - Predsjednik Amerike, Džo Bajden u ponedjeljak je uložio veto na svoj prvi zakon, blokirajući ukidanje pravila Ministarstva rada koje je dopuštalo ulaganje u penziju povezano s ekološkim i društvenim ciljevima.

Veto je bio očekivan, nakon što se Bajdenova administracija borila protiv nastojanja predvođenih republikancima da izglasa povlačenje prije tri sedmice. Glasovi u Zastupničkom domu i Senatu privukli su podršku trojice demokrata, uključujući senatora Jona Testera iz Montane i Džoa Mankina iz Zapadne Virdžinije - umjerenjaka koji idu na ponovni izbor sljedeće godine.

"Ovim bi se prijedlogom zakona rizikovala vaša penziona štednja time što bi se nezakonito razmatrali činioci rizika koji se republikancima iz kuće MAGA ne sviđaju. Vaš upravnik plana trebao bi moći zaštititi vašu teško zarađenu ušteđevinu - sviđalo se to Merdžori Tejlor Grin ili ne", rekao je Bajden u ponedjeljak na Twitteru.

Iako republikanci koji su vodili rad na opozivu nisu uspjeli to potpisati u zakon, to je označilo djelimičnu pobjedu konzervativaca koji su se usmjerili na pravilo i druge politike za koje kažu da podstiču velike korporacije da podignu klimatske i društvene ciljeve u svojim poslovnim praksama.

I just vetoed my first bill. This bill would risk your retirement savings by making it illegal to consider risk factors MAGA House Republicans don't like. Your plan manager should be able to protect your hard-earned savings — whether Rep. Marjorie Taylor Greene likes it or not. pic.twitter.com/PxuoJBdEee