Bajden uvjeren da će SAD pomoći Ukrajini, ali još nema odluke Kongresa

VAŠINGTON - ​Američki lider Džo Bajden uvjeren je da će pomoć Ukrajini biti odobrena od stranje Kongresa o čemu je već razgovarao sa nekim od članova.

"Odbijanje prijedloga da pomognemo Ukrajini je čista ludost", rekao je Džo Bajden novinarima i dodao da je to "protiv interesa SAD".

Nastavio je:

"Uradićemo to", obećao je, prenosi "The New York Times".

Prethodno je ministar finansija Dženet Jelen izjavila da je situacija po pitanju pomoći Kijevu jako loša i, prema njenim riječima, ukoliko Vašington ne izdvoji nova sredstva onda će odgovornost za poraz Ukrajine pasti na SAD.

U utorak su republikanski senatori napustili brifing o pomoći Ukrajini i Izraelu jer nisu dobili odgovor demokrata na svoje prijedloge.

Svoje učešće na događaju je u posljednjem trenutku otkazao i predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski.

Američki predsjednik je ranije tražio od Kongresa 106 milijardi dolara za pomoć ove dvije dražave, ali nije dobio podršku. Predstavnički dom, u kojem većinu imaju republikanci, glasao je za, ali je Senat, pod kontrolom demokrata, glasao protiv.

Bajden je rekao da neće potpisati nikakav nacrt zakona o dodjeli pomoći ukoliko ona uključi Izrael bez Ukrajine ako Kongres odobri takav dokument. Međutim, republikanci u Predstavničkom domu insistiraju na odvojenom razmatranju podrške Kijevu.

Američka administracija je priznala da ranije izdvojeni novac ponestane, stoga se i paketi naoružanja koji se šalju Kijevu smanjuju. Početkom novembra Bijela kuća je saopštila da je Vašington potrošio 96 odsto svih sredstava izdvojenih za podršku Kijevu od početka ruske specijalne vojne operacije.

Planirano glasanje, koje predstoji samo nekoliko dana nakon što je Bijela kuća upozorila da će Sjedinjene Države uskoro ostati bez novca za slanje oružja Ukrajini, dolazi u možda najneizvjesnijem trenutku.

Ukoliko Kongres sada ne uspije da se dogovori o pomoći Ukrajini, to će se dogoditi nakon praznika koji počinju 14. decembra za kongresmene i 15. decembra za senatore. Predstavnički dom nastaviće sa radom 9. januara, a Senat 8. januara.

Ukrajini je hitno potrebno više municije i drugog oružja kako bi pokušala da preokrene tok na bojnom polju. Protivofanziva zemlje protiv ukorijenjenih ruskih snaga na jugu Ukrajine do sada nije ispunila svoje ciljeve, a moskovske snage su krenule u ofanzivu na istoku, prenosi "Telegraf".

