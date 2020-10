Bajden "zaboravio" kako se Tramp zove

Čini se da Džo Bajden zaboravlja protiv koga se bori na ovim predsjedničkim izborima, pišu mediji.

"Još četiri godine Džordža", izgovara demokratski kandidat tokom prenosa uživo, dok je odgovarao na pitanja moderatora, Džordža Lopeza i analitičarke CNN-a, Ane Navaro, vjerovatno misleći na bivšeg predsjednika Džordža Buša.

"Glasaćemo, po meni, doslovno o karakteru zemlje. Kakva ćemo država biti?Još četiri godine Džordža…Džordža... Naći ćemo se u poziciji da ćemo, ako Tramp bude izabran, biti u drugačijem svijetu", ispričao je, prenosi "B92".

WOW! Even The TODAY Show had to cover Joe Biden thinking George W. Bush was president. That's how you know this is BAD. pic.twitter.com/AG2Ir4z5r2