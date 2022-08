Bajdenov plan oprosta studentskih kredita nije dovoljan

VAŠINGTON - U srijedu je američki predsjednik Džo Bajden najavio svoje planove za oprost studentskog kredita, ponudivši brisanje do 20.000 dolara onima koji zadovolje određene kriterijume.

To uključuje zaradu manju od 125.000 dolara ili primanje "Pell Grantsa", federalne podrške koja se daje onima kojima je potrebna finansijska pomoć.

Iako je najava dobrodošao korak u pravom smjeru, to jednostavno nije dovoljno.

Nije važno što je predsjednik Bajden zadirkivao ideju o brisanju 50.000 dolara tokom svoje kampanje uoči izbora 2020. godine, iako su neki sugerisali da je to trebao u potpunosti otkazati - čemu se on otvoreno protivio i rekao da neće učiniti na početku svog predsjedničkog mandata.

Međutim, Bajden je prvi preduzeo neku akciju. Studentski krediti već su dugo problem, ali nedavno ih je pogoršala pandemija.

Inicijativa za podatke o obrazovanju izvještava da 43 miliona Amerikanaca ima savezni studentski dug, s gotovo 1.75 triliona dolara duga u saveznim i privatnim studentskim kreditima.

U međuvremenu, svi oni koji su uzeli savezne kredite dugovali su u prosjeku 37.667 dolara nakon što su diplomirali.

(The National News)

Today, we’re meeting my campaign commitment with targeted debt relief to folks from families who need it most. If you received a Pell Grant while in college and make less than $125,000 a year, you are eligible for up to $20,000 in debt reduction. pic.twitter.com/1soacSBajg