Baltik: Prisustvo NATO smanjuje brige zbog Rusije

Nedjeljama se govori o stotinak hiljada ruskih vojnika koji su grupisani na granici ka Ukrajini. Da li se sprema invazija? U baltičkim zemljama takođe strahuju, ali kažu da im prisustvo snaga NATO daje samopouzdanje.

Tri predsjednika koja su se sastala u Kijevu početkom božićne sedmice su na vrlo različite načine pogođena istim problemom: Ukrajina pod vođstvom Vladimira Zelenskog suočava se s masovnim grupisanjem ruskih trupa na svojoj granici.

Poljska je pak domaćin američke baze sa protivvazdušnim raketama, koje bi države NATO trebalo da štite od ruskih prijetnji. Stoga bi tamošnji predsjednik Andžej Duda, u slučaju zaoštravanja situacije, morao strahovati da bi se Poljska bukvalno mogla naći na vatrenoj liniji.

Litvanski predsjednik Gitanas Nauseda donio je u Kijev drugu perspektivu: nakon decenija sovjetske vladavine, njegova zemlja je, kao i Poljska, postala članica EU i NATO. Litvanija je 1990. godine postala prva zemlja koja se oslobodila vladavine Moskve; prije nego što je uspostavljena definitivna nezavisnost te zemlje, sovjetski tenkovi su 1991. još jednom protutnjali kroz glavni grad Viljnus.

Trojica predsjednika su u svojoj zajedničkoj izjavi pozvala na "oštrije sankcije protiv Rusije zbog trajne agresije protiv Ukrajine".

Ruski predsjednik Vladimir Putin nedavno je još jednom zatražio od NATO da nijednu istočnoevropsku državu ne prihvata više kao članicu, zahtijevao je "dugoročne, pravne bezbjednosne garancije". "U slučaju nastavka agresivnog kursa naših zapadnih kolega, odgovorićemo adekvatnim vojno-tehničkim mjerama, oštrom reakcijom na neprijateljske korake", rekao je Putin.

Zabrinutost je izazvao i propagandni video u kojem se prikazuje da ruska bespilotna letjelica izvodi manevar iznad Krima.

Iako ulazak Ukrajine u NATO trenutno ne dolazi u obzir - pogled bivše sovjetske republike ka Zapadu zabrinjava Kremlj. Dio razloga je što bi krstarećim raketama iz Ukrajine trebalo samo nekoliko minuta do Moskve.

Istočno krilo NATO u baltičkim državama

"Prema mom mišljenju, ovo je najopasnija situacija od 2014. godine", kaže litvanski politikolog Tomas Janeliunas, profesor na Institutu za međunarodne odnose Univerziteta u Viljnusu. Tada je Rusija anektirala ukrajinsko poluostrvo Krim.

"Postoje mnoge indicije da Rusija ne smanjuje spremnost svoje vojske - naprotiv. Postoje naznake da se, ne samo vojska, već i sanitetsko osoblje, inženjeri i propagandni stručnjaci grupišu na ukrajinskoj granici", kaže Janeliunas za DW. U ovako napetoj situaciji, kako ističe, rizik da greške dovedu do neplaniranih sukoba je vrlo visok.

Neposredno nakon aneksije Krima, vladala je velika zabrinutost da bi još jedan napad ruske vojske mogao pogoditi baltičke zemlje: Litvanija, Letonija i Estonija su jedine članice NATO koje su svojevremeno pripadale Sovjetskom Savezu, a nakon njegovog raspada, one su poboljšavale povezanost sa Zapadom.

Sa baltičkim državama Moskva je izgubila geopolitičku tampon zonu - i direktnu vezu sa zapadnom Kalinjingradskom oblašću, koja od tada do danas predstavlja rusku ensklavu. Pri tome, etnički Rusi i dalje čine veliki dio tamošnjeg stanovništva, posebno u Letoniji i Estoniji.

Te 2014. se na Baltiku bukvalno mogla osjetiti napetost - drugačije nego danas, kaže politikolog Janeliunas. "Rekao bih da je društvo sada mnogo mirnije. Prisustvo trupa NATO na Baltiku je važan izvor tog samopouzdanja."

Usljed aneksije Krima, NATO je "pojačao prisustvo" u baltičkim državama i poslao borbene jedinice od po hiljadu vojnika, koje se smjenjuju svakih šest mjeseci, u svaku od ove tri zemlje, kao i u Poljsku. U litvanskoj Rukli polovina tog kontingenta dolazi iz redova njemačkog Bundesvera.

Međutim, u poređenju s tim jedinicama NATO, Rusija je "okupila deset puta više vojnika" samo u Kalinjingradu, upozorio je nedavno litvanski ministar odbrane Arvidas Anusauskas.

Za Tomasa Janeliunasa, međutim, veličina trupa nije odlučujuća: "Sama činjenica da zemlje NATO šalju trupe u baltičke države potvrđuje da će NATO u slučaju sukoba skoro automatski intervenisati", objašnjava litvanski politikolog. "To je simbolična, ali vrlo važna garancija da član 5 ne stoji samo na papiru, već da funkcioniše u stvarnosti."

Ta klauzula koja važi u NATO garantuje da će sve članice priteći u pomoć, ako jedan od partnera bude napadnut.

Solidarnost sa Baltima

Tako se i nova njemačka vlada potrudila da signalizira podršku. Prva destinacija Kristine Lambreht, nove njemačke ministarke odbrane, bila je Rukla, gdje je potvrdila da Njemačka "čvrsto stoji na strani naših partnera i prijatelja". "Situacija u Ukrajini je vrlo ozbiljna i mogu da razumijem zabrinutost naših baltičkih saveznika", rekla je Lambreht.

Ukoliko bi situacija eskalirala, NATO bi imao geografsku prednost: "Baltik bi bio prva linija fronta mogućeg sukoba između NATO i Rusije, a sve trupe koje su tamo stacionirane ne bi bile dovoljne da se suprotstave Rusiji", kaže Janeliunas. "Ali već je bilo mnogo vojnih vježbi i postoje konkretni planovi o tome kako će se trupe premještati u to područje - i to ne samo na papiru, već je to isprobano i u stvarnosti."

Sve tri baltičke države su od 2014. povećale izdvajanja za vojsku i ona sada prelaze dva procenta BDP, što je cilj NATO. Litvanija je ponovo uvela obavezu služenja vojnog roka, a u druge dvije države ona nikada nije ni bila ukidana.

Tako je za mnoge stanovnike Baltika briga zbog moguće ruske invazije tek jedna od mnogih tema: kao i u brojnim drugim evropskim zemljama, napeta je situacija zbog širenja korone. Litvanija se pak nalazi i u do sada neviđenom trgovinskom sukobu s Kinom, a odnos s autoritarnim režimom u susjednoj Bjelorusiji dovodi do dodatnih napetosti.

Ipak, u Litvaniji se nadaju da sankcije neće biti samo izgovorene prijetnje, kaže Tomas Janeliunas: "Rusija se neće primiriti upozorenjima, samo oštro djelovanje može dovesti do pomaka", smatra politikolog. "Naravno, to ne znači vojnu akciju, ali bi upotreba oštrih ekonomskih mjera poslala jak signal."

Na sastanku predsjednika u Kijevu, Ukrajina, Poljska i Litvanija izjasnile su se za "preventivne" sankcije - u nadi da će Evropa tako biti "zaštićena od agresivne politike Rusije".