Bangladeš tone u totalni haos, stotine mrtvih, ugašen internet (VIDEO)

Nakon što je u nedjelju u sukobima između demonstranata i pristaša vlasti u Bangladešu ubijeno 94 ljudi, broj mrtvih je u protestima u ponedjeljak porastao ukupno na najmanje 300.

Prenosi AFP tu procjenu utemeljenu na podacima policije, službenika i bolničkih ljekara.

Protivvladini protestanti u ponedjeljak planiraju ponovni masovni protest u glavnome gradu Bangladeša, Daki.

"Došlo je vrijeme za završne demonstracije", rekao je u nedjelju Asif Mahmud, jedan od vođa studentskog pokreta koji stoji iza protesta, pozvavši na demonstracije u glavnom gradu.

Po izvještaju AFP-a od početka protesta u julu ubijeno je najmanje 300 ljudi.

Na ulicama Dake razmješten je velik broj pripadnika snaga bezbjednosti, posebno u onima koje vode do ureda premijerke, šeike Hasine koje su policija i vojska zabarikadirale postavivši bodljikavu žicu.

U zemlji je od nedjelje naveče na snazi policijski sat, mobilna internetska veza strogo je ograničena, a zatvoreno je 3500 tvornica.

U nedjelju su novi sukobi između protivnika šeike Hasine, policije i pristalica vladajuće stranke za sobom ostavili najmanje 94 mrtvih širom zemlje.

Najveći su to ljudski gubici u jednom danu od početka protivvladinih demonstracija prije mjesec dana u ovoj muslimanskoj zemlji u kojoj živi 170 miliona stanovnika.

U Bangladešu golem problem predstavlja činjenica da se studenti i mladi ljudi koji su diplomirali suočavaju s velikom nezaposlenošću.

Studenti i mladi diplomanti od vlade traže ukidanje sistema pozitivne diskriminacije koja kvotu državnih poslova (oko 30 posto) rezerviše i dodjeljuje članovima porodica branilaca, odnosno osoba koje su se borile u ratu za nezavisnost od Pakistana 1971. godine.

Sistem je djelomično ukinut 2018., a o njemu je u junu ponovo raspravljalo pravosuđe. Krajem jula na snagu ga je ponovo vratio Vrhovni sud.

U najnovijim je sukobima poginulo najviše ljudi otkad je šeika Hasina došla na vlast prije 15 godina.

Da bi uspostavila red njena je vlada najprije onemogućila pristup internetu, zatvorila škole i univerzitete, uvela policijski sat i razmjestila vojsku.

Nakon 16. jula društvena kriza prerasla je u političku. Tada je represija uzela prve žrtve, a demonstranti su zatražili premijerkinu ostavku.

“Više se ne radi samo o kvotama za posao”, rekla je AFP-u Sakhawat, mlada demonstrantkinja iz Dake. Ona je na jednom zidu ispisala grafit nazvavši šeiku Hasinu "ubicom".

"Želimo da buduće generacije mogu slobodno živjeti", istakla je ona, prenosi Jutarnji.

