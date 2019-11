Banjalučanin o jezivim scenama zemljotresa u Albaniji: Ljudi su bježali goli i bosi

Područje Albanije, rano jutros, pogodio je razoran zemljotres, nakon čega je uslijedio niz potresa, prilikom kojih je, po do sada poznatim informacijama, najmanje šest osoba poginulo, a više od 300 povrijeđeno.

Strahuje se da ispod ruševina ima još tijela. Brojni spasioci su na terenu i tragaju za tijelima.

O tome kakva je situacija u Tirani, za N1 se telefonskom linijom javio Banjalučanin Duško Tadić, poznati aktivista i sportista.

“Oko jedan sat probudio nas je manji zemljotres, a oko 2.30 je bio jak zemljotres koji je potresao sve ljude u hotelu gdje je nastala panika i haos”, rekao je Tadić.

On se zajedno sa grupom Banjalučana nalazi na Međunarodnom forumu za osobe sa invaliditetom u Tirani. Oni su nakon potresa zajedno sišli ispred hotela u kojem su smješteni i tu su, priča Duško, zatekli haos.

“Ljudi su pobjegli goli i bosi. Nije bilo nimalo svejedno. Ono što je najgore je to što ima žrtava, to je najgore što može da se desi. Stalno tlo podrhtava te i sada vlada panika”, objasnio je on.

Rekao je i da je Drač najviše pogođen, dok u centru Tirane nije primijetio veću materijalnu štetu, ali kako je rekao, takva šteta i može da se nadoknadi za razliku od ljudskih žrtava.

Istakao je da je određen broj ljudi iz Albanije odustao od foruma na kojem je i on prisutan, ali da će se danas održati predavanja koja su već zakazana.

“U hotelu je za sada sve u redu, ali zbog podrhtavanja ljudi su i dalje u panici. Mi smo do sutra ovdje i mislim da nećemo imati potrebe da ranije napustimo Albaniju”, naveo je Tadić.

Rekao je i da, kada je u pitanju saobraćaj te povratak kući, te informacije još nemaju kao i da pokušavaju da ostanu mirni i bistre glave.