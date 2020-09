Barbados se odriče kraljice Elizabete, želi postati republika

BRIDŽTAUN - Barbados želi da ukloni britansku kraljicu Elizabetu Drugu sa čela države i postane republika, saopštila je danas vlada te karipske države.

"Došlo je vrijeme da u potpunosti napustimo svoju kolonijalnu prošlost", rekla je guvernerka Barbadosa Sandra Mason, obraćajući se u ime premijerke Mije Motli.

Bivša britanska kolonija, koja je stekla nezavisnost 1966, zadržala je formalnu vezu sa britanskom monarhijom, kao i neke druge države, koje su nekada bile dio britanske imperije, podsjeća Rojters.

Guvernerka je rekla da građani Barbadosa žele za šefa države nekoga sa tog ostrva.

"To je krajnji izraz povjerenja u to ko smo i šta možemo da postignemo. Stoga će Barbados poduzeti naredni logičan korak ka punoj suverenosti i postati republika do obilježavanja 55- ogodišnjice nezvisnosti", poručila je guvernerka.

Barbados će godišnjicu nezavisnosti obilježiti u novembru naredne godine.