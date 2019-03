Barnije: London može da ostane, ako to želi

LONDON - Glavni pregovarač EU za "Brexit" Mišel Barnije rekao je da Britanija može da ostane u EU, ako to želi, piše list "Indipendent".

Govoreći danas u Evropskom parlamentu, Barnije je rekao da "je sve moguće" do 11. aprila, dan prije novog roka za "Brexit".

"Niko u Briselu ne pokušava da vam oduzme 'Brexit', niko ne pokušava da opovrgne rezultate referenduma, ali nije Brisel taj koji je odlučio da napustite EU", rekao je on.

Barnije je dodao da su to uradili Britanci i oni moraju da preuzmu odgovornost i suoče se sa posljedicama svojih odluka.

"Sada Britanija mora da odluči, na ovaj ili onaj način. Ona mora da odluči kako će iznijeti tu odgovornost i šta želi u budućnosti i, na kraju, da snosi posljedice svojih odluka", rekao je on.

Barnije je podsjetio da Britanija želi da napusti EU, što znači napuštanje carinske unije i jedinstvenog tržišta.

"Britanija će za to snositi posljedice, ali naravno, kao što je rekao predsjednik Donald Tusk, London može da ostane. Svašta je moguće do 11. aprila", rekao je on, navodi list.