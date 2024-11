Barseloni prijeti katastrofa: Avioni "plivaju" po pisti, automobili zarobljeni (VIDEO)

BARSELONA - Olujne kiše su se u ponedjeljak iz regije Valensije preselile u susjednu Kataloniju, pri čemu je potopljen aerodrom El Prat pokraj Barselone, a stanovnici su upozoreni na "ekstremnu opasnost" od lokalnog nevremena.

Državna meteorološka agencija (AEMET) oglasila je crveno upozorenje zbog obilnih kiša na Barselonu. Prognoziraju obilne padavine duž obale Barselone, a stanovnicima su poručili da budu oprezni i ne putuju "osim ako je to nužno".

Putevi širom regije blokirani su usljed klizišta i visokih vodostaja, a automobili su zarobljeni na potopljenim ulicama dok očajnički pokušavaju stići kući na sigurno.

This is the highway toward Castelldefels, Barcelona. Road submerged in water with traffic at a standstill Minimize travel. #DANA #Castelldefels #Barcelona #Catalonia #Spain #Floods #Flooding #SpainFloods #Inundación #InundacionesEnEspaña #España pic.twitter.com/6ZrqxCVxUA

Na mobilne telefone stanovnika stiglo je upozorenje od "ekstremnih i neprestanih padavina" na južnoj periferiji katalonske prijestonice. Poručili su stanovnicima da izbjegavaju suve kanale kako ne bi postali žrtve nabujale vode.

Videozapisi iz aerodorma El Prat prikazuju kako voda nadire u zgradu terminala i slijeva se sa stropova, a putnici skidaju cipele i gacaju kroz dvoranu za odlazne letove. Jedan snimak prikazuje avion Iberia Airlinesa kako pluta kroz visoku vodu na poplavljenoj pisti.

Daily Mail takođe piše kako je otkazana nastava na univerzitetima i u školama jer vlasti očajnički pokušavaju ograničiti kretanje stanovnika s ciljem da izbjegnu reprizu prošlosedmične katastrofe u Valensiji.

Tamošnji mediji prikazali su snimke automobila djelimično potopljenih na cesti i poplavne vode koje ulaze u autobuse. Velike količine vode su takođe ušle u dijelove aerodroma El Prat, a više od 60 letova je otkazano, odgođeno ili preusmjereno. Obustavljen je željeznički saobraćaj.

Barcelona Airport is underwater! Heavy rain flooded the runway and leaked inside the terminal. Nearly 20 flights diverted, over 50 canceled or delayed. Check out the chaos at El Prat!#Floods #SpainFloods pic.twitter.com/Q1Rt3QYz6A