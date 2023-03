Beč pod opsadom policije zbog sumnje da se planira teroristički napad

Glavni grad Austrije pod opsadom je policije zbog sumnje da se planira teroristički napad na više vjerskih objekata, javljaju mediji.

Kako je saopšteno iz policije u Beču će danas biti primjetno veći broj policajaca sa posebnom opremom, a kako navode, razlog za to je povećan rizik od napada na vjerske objekte.

"Pratimo preventivno, ovo je normalno u ovakvim situacijama. Redovno ćemo obavještavati građane o razvoju događaja", naveli su iz policije.

Reporteri Telegraf.rs koji se trenutno nalaze u Beču javljaju da je u gradu trenutno mirno i da nisu primjetili da policija pojačano patrolira ulicama, niti da se nalaze u neposrednoj blizini vjerskih objekata.

Prema nezvaničnim informacijama, pripadnici islamističke grupe danas su prijetili da će izvesti terorističke napade u crkvama u Beču.

#W1503 Our intelligence services have reason to believe that an assault with an islamistic motive is planned to be carried out in Vienna. As precautionary measure neuraligic points of interest have been put under increased guard by regular & special operation police forces. 1/2