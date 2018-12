BRISEL - Belgijski premijer Šarl Mišel podnio je danas ostavku usljed rastućeg pritiska na njegovu vladu, a nakon što je najveća partija napustila njegovu koaliciju zbog podrške Mišela globalnom kompakt sporazumu UN o migracijama.

Mišel je rekao belgijskim poslanicima da je "odlučio da ponudi ostavku" i da će sada o tome obavjestiti kralja, javio je AP.

Poslanici su tražili da on svoju manjinsku vladu stavi na glasanje da bi se vidjelo da li ima podršku ali je Mišel to do sada odbijao.