Ben Volas odustao od kandidature

LONDON - Britanski ministar odbrane Ben Volas, koji je bio jedan od favorita za nasljednika Borisa Džonsona na mjestu lidera Konzervativne partije, odustao je od kandidature.

"Nakon pažljivog razmatranja i razgovora sa kolegama i porodicom, donio sam odluku da ne ulazim u trku za rukovodstvo Konzervativne partije. To nije bio lagan izbor, ali pažnju sam usredsredio na aktuelnu funkciju i sigurnost države", napisao je Volas na Twitteru.

Volas je u proteklih nekoliko mjeseci postao jedan od popularnijih političara iz Konzervativne partije.

Četiri poslanika konzervativaca zvanično su potvrdili težnje za tu funkciju, ali se očekuje da će ih se više od deset prijaviti.

Poslanici iz redova konzervativaca glasaće više puta kako bi smanjili broj potencijalnih kandidata na najmanje dva imena.

Šire članstvo partije će potom putem pošte glasati za novog lidera konzervativaca između dva kandidata.

After careful consideration and discussing with colleagues and family, I have taken the decision not to enter the contest for leadership of the Conservative Party. I am very grateful to all my parliamentary colleagues and wider members who have pledged support. 1/2