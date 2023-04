Berluskoni: Teško je, ali uspjeću još jednom

RIM - Bivši italijanski premijer Silvio Berluskoni rekao je kako vjeruje da će prevladati infekciju pluća uzrokovanu hroničnom leukemijom zbog koje je hospitalizovan na intenzivnoj njezi, izvijestio je u petak italijanski dnevnik "Il Giornale".

"Teško je, ali uspjeću još jednom", rekao je 86-godišnji medijski mogul u telefonskom razgovoru s glavnim urednikom "Il Giornalea", Augustom Minzolinijem.

"Uspio sam se i prije, takođe u delikatnim i teškim situacijama", dodao je Berluskoni, prema izvještaju.

Medijski tajkun i trostruki premijer proveo je drugu noć zaredom na intenzivnoj njezi u milanskoj bolnici San Rafaele, gdje su njegovi ljekari u četvrtak potpisali medicinski bilten u kojem stoji da "već neko vrijeme" boluje od leukemije, ali da je rak krvne stanice u "stalnoj hroničnoj fazi".

Ta je izjava bila prva službena riječ ljekara otkako je Berluskoni primljen u San Rafaele u srijedu.

