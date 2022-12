Berluskoni igračima svog kluba obećao prostitutke ako savladaju najbolje klubove

Predsednik italijanske Monce i bivši premijer Italije Silvio Berluskoni ponovo je šokirao javnost zbog snimka koji je objavljen na društvenim mrežama.

Berluskoni je na zajedničkoj klupskoj večeri, povodom početka novogodišnjih praznika, govorio o ciljevima kluba u drugom dijelu sezone.

Na zanimljiv način bivši premijer Italije odlučio je da nagradi sopstvene igrače.

"Doveli smo novog trenera, simpatičnog, dragog, koji može da stimuliše naše igrače. I odlučio sam da ih stimulišem za važne utakmice. Rekao sam im da ću, ako pobjede Milan, Juventus i ove velike timove, poslati autobus pun ku*vi u njihovu svlačionicu", rekao je Berluskoni, što je izazvalo opšti smjeh u trpezariji.

Bivši predsednik Milana se možda i nije šalio, pošto je i sam u prošlosti bio dovođen u vezu sa elitnom prostitucijom i tzv. bunga-bunga zabavama.

Monca je trenutno 14. na tabeli Serije A.

Silvio Berlusconi (Monza owner): "I motivate the players. Now you have matches against Juve, Milan, etc, if you win against one of these big teams I'll send into dressing room a bus full of sluts." pic.twitter.com/PBCPakUWE2