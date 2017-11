Berni Eklston: Putin treba da vlada Evropom

U intervjuu za Financial Times bivši izvršni direktor šampionata Formula 1 Berni Eklston rekao je da je ruski predsjednik čovjek koji ga je najviše impresionirao. Prema riječima britanskog biznismena, Vladimir Putin bi trebalo da vlada Evropom, jer ispunjava svoja obećanja.

"“Iskreno govoreći, mislim da je čovjek koji me je najviše impresionirao i koji bi trebalo da vlada Evropom — gospodin Putin, jer ako on obeća da će nešto uraditi, on to i uradi… On je prvoklasna osoba", priznao je biznismen.

U odgovoru dopisnik novina se interesovao da li Eklston odobrava „sklonost ka autoritarnosti“, „nedostatak tolerancije prema političkim protivnicima“ i "homofobičnu politiku" ruskog predsjednika i njegove vlade.

"Kada sam ja išao u školu, ako uradiš nešto pogrešno, nastavnici bi govorili: idi i uzmi knjigu kazni i štap. Idi kod direktora i da dobiješ par ćuški ili nešto slično. Upravo time se on (Putin) i bavi", objasnio je Eklston.

Novinar je komentarisao da svojim izjavama biznismen "opravda represije". Šta ako Rusi koji dobiju "nekoliko ćuški" nisu učinili ništa loše, već su samo željeli da iskoriste pravo da kritikuju svog vođu?

Bio sam sa Putinom poslije Olimpijade (u Sočiju) na vrhu planine. Imali smo sastanak oči u oči i kada smo išli prilazili su nam ljudi da zatraže od njega autogram. Tako oni misle o njemu“, odgovorio je Eklston.

U posljednje vrijeme Eklston nastavlja da „šokira“ britanski establišment. Konkretno, on je glasao za izlazak zemlje iz Evropske unije i lijepo govori o radu američkog predsjednika Donalda Trampa koji je, prema njegovim riječima, „mnogo učinio za svijet“. Očigledno da zbog takvih izjava politički krugovi njegove domovine "odbacuju“"ovog biznismena, tvrdi Finacial Times.

(Sputnjik)