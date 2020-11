Beroš: Ako zdravstveni sistem pukne, podnijeću ostavku

ZAGREB - Ministar zdravlja Hrvatske Vili Beroš izjavio je danas da nema utisak da je hrvatski zdravstveni sistem pukao, a ako se to desi, kaže da će podnijeti ostavku.

Beroš je komentarisao proteste zaposlenih u KB Dubrava, koji se protive odluci kojom je ta bolnica postala iskjučivo za liječenje kovid pacijenata.

Zaposleni tvrde da u toj bolnici nema uslova za liječenje kovid bolesnika, a Beroš pita šta je alternativa.

"Sve one koji protestuju pitam koja je alternativa... Ja nemam utisak da je sistem krahirao, ako se to desi ja ću podnijeti ostavku", rekao je Beroš novinarima na vanrednoj konferenciji za novinare.

Tvrdi da Hrvatska ima 800 respiratora i da postoji vrlo jasan plan hospitalizacije kovid pacijenata sa različitima simptomima u različitim centrima.

Na opasku da bolesnici u KB Dubrava leže po hodnicima, Beroš je rekao da je pitao nadležne u toj bolnici o tome i da su mu rekli da "uslovi možda nisu najprimjereniji, ali da nikom ništa ne fali".

Očekujemo cunami bolesnika u bolnicama

Ministar zdravlja Vili Beroš izrazio je zadovoljstvo današnjim padom broja inficiranih korona virusom, ali je rekao da zabrinjava broj hospitalizovanih što bi moglo da optereti zdravstveni sistem.

Hrvatska se priprema, istakao je, na "cunami bolesnika" i to je realnost.

A to, istakao je Beroš, može da spriječi odgovornost svih građana.

"Ako imamo 2.500 novozaraženih u jednom danu, to znači da će otprilike od 7,5 do 10 posto tih ljudi razviti srednju ii tešku kliničku sliku. Ako se hospitalizuju na 10 dana, trebaće 3.750 bolničkih kreveta. Ako budu na liječenju dvadesetak dana, to je oko 5.000 bolničkih kreveta, to je ekstremno oterećenje na zdravstveni sistem", rekao je Beroš novinarima u hrvatskom parlamentu.

Zato se radi centralizacija liječenja kovid bolesnika, rekao je Beroš.

Dodao je da to nije samo njegova odluka, ali ju je kao mnistar prihvatio.

"Bolje je liječiti kovid bolesnike na jednom mjestu, a KB Dubrava je najmlađa bolnica u Zagrebu. Devdesetih je godina bila optimalno mjesto za respiratorni centar zbog infrastrukture i instalacija, takve uslove u Zagrebu nemamo ni u jednoj drugoj bolnici", rekao je Beroš komentarišući proteste zaposlenih u KB Dubrava.