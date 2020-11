Bh. ambasador u Beču za "Nezavisne": Pucanj na sigurnost i suživot

BEČ - Kemal Kozarić, ambasador BiH u Austriji, ističe da je Beč godinama zaredom bio proglašavan za najugodnije i najsigurnije mjesto za život na svijetu, te da sinoćnji napadi u ovom gradu predstavljaju pucanj i na tu sigurnost, ali i na suživot.

Prema njegovim riječima, u Beču, koji naseljava oko dva miliona stanovnika, skoro milion je onih koji su doselili iz raznih zemalja, te ih je Austrija prijateljski prihvatila.

"Nadam se da ovaj čin terorizma neće imati negativne posljedice na naše građane, bh. državljane, kojih je 170.000 u Austriji i 35.000 u Beču, po nekim procjenama", rekao je Kozarić za "Nezavisne novine".

Kako je dodao, Vlada Austrije proglasila je trodnevnu žalost i preporučeno je da jutros ne rade škole.

"Austrija je od jutros u lockdownu, što znači da će od večeras biti policijski sat od 20 časova do šest ujutru", rekao je Kozarić za "Nezavisne novine".

Prema njegovim riječima, preporuka je da niko ne ide na posao ko za to nema potrebu, a zatvoreni su i svi veliki tržni centri.

"Obratio se i ministar policije Karl Nehamer koji je rekao da Austrija ima snage i da policija ima kapaciteta da se obračuna sa terorizmom, te da neće tolerisati ovakav način djelovanja", naveo je Kozarić.

On dodaje da austrijska policija pretpostavlja da napadač, koji je sinoć ubijen, ima i saradnike, s obzirom da se pucnjava čula na šest lokacija.

"I premijer Sebastijan Kurc se obratio i zamolio građane da ostanu mirni, da ostanu solidarni između sebe te da u ovoj nesreći budu zajedno", naveo je Kozarić.

Beč je, kako kaže, trenutno sablasan i neprepoznatljiv, te se primjećuje tek poneki pješak ili biciklista na ulicama.

Kako nam je potvrdio, Ambasada BiH u Beču nema fizično obezbjeđenje, već samo video zaštitu.

"Ja sam ovdje već dvije godine, nikad me još niko nije zaustavio ni u autu ni kao pješaka da me legitimiše i pita gdje idem, šta radim, kako boravim ovdje i slično. Stvarno sam se osjećao bezbjedno. Sad, naravno, vjerovatno ću biti malo pažljiviji, mada sam i do sada išao na provjerena mjesta", istakao je Kozarić.