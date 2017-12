Bh. izbjeglica među najboljim studentima u Australiji

Student iz Australije Jozo Franković nedavno je proglašen za jednog od najbolji studenata u ovoj zemlji, a za sebe kaže da vjeruje u snagu edukacije i da znanje može svakom da promijeni život.

Franković, koji je bio izbjeglica iz ratom zahvaćene Bosne i Hercegovine, stekao je titulu diplomiranog stručnjaka za polje trgovine na prestižnom Univerzitetu "Volongong" u Australiji.

Dvadesetdvogodišnji Franković je došao u Australiju kada mu je bilo samo četiri godine, zajedno s roditeljima koji su pobjegli od ratnih sukoba u Bosni i Hercegovini.

"Dolazak u Australiju se dogodio zbog inicijative mojih roditelja, koji su željeli da odrastam u zemlji gdje se cijene prave porodične vrijednosti i obrazovanje", rekao je Franković.

Mladić je istakao da nova titula koju je stekao može mnogo da mu pomogne u budućnosti i da namjerava da svoje stečeno znanje iskoristi da bi pomogao onima kojima je pomoć najpotrebnija.

"Ako pogledam unazad i ako se prisjetim svog putovanja, shvatam da je obrazovanje to koje me vodilo da idem naprijed, i siguran sam da će mi upravo to obrazovanje otvoriti mnoga vrata u budućnosti. Sada kada sam konačno stekao ovu prestižnu titulu shvatam da je najveća moć mog putovanja bilo upravo znanje koje sam stekao, a to znanje može da promijeni ljudski život", naglasio je Franković.

Ovaj mladić je dodao da mnogo duguje svojoj zajednici, koja je bila uz njega i u najtežim trenucima, i da namjerava da joj se sada kada je postao diplomirani stručnjak na polju trgovine oduži za svu podršku koju mu je pružila.

Profesori koji su predavali mladom Frankoviću ističu da je on bio veoma bistar student, koji je obožavao matematiku i brojeve.

"Osim matematike, moja velika ljubav je i muzika, naročito balkanska. Smatram da ona može da izvuče iz svakog čovjeka one najiskrenije emocije", dodao je Franković.

Ovaj talentovani mladić ističe da mu je jedan od najvećih uspjeha bilo nedavno putovanje u Zagreb, gdje je nastupio pred hrvatskim premijerom, a ove godine je imao i čast da u Sidneju svira za hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović tokom njene službene posjete Australiji.

Osim Frankovića, na Univerzitetu "Volongong" titulu akademskog građanina stekao je i profesor Alan Čivas, koji je stekao doktorat na polju geologije, a među najboljim studentima se istakla i Mona Nikdegani iz Irana, koja je stekla doktorat iz psihologije. Ova briljantna buduća naučnica se bavila temom položaja žena u zatvorenim tradicionalnim društvima.

