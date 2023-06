Bh.diler osuđen zbog prijetnji Austrijanki otmicom djece, tražio 250.000 evra

LINC - Državljanin Bosne i Hercegovine (39) osuđen je danas u Regionalnom sudu u Lincu na dvije godine i osam mjeseci jer je danima prijetio Austrijanki da će joj oteti djecu ako mu ne isplati 250.000 evra, što je, navodno, dug njenog bivšeg supruga, koji je trenutno u zatvoru.

On je u januaru mjesecu otvorio lažni profil na fejsbuku sa kojeg je slao prijetnje 33-godišnjoj majci dvoje djece, koju je poznavao samo iz viđenja. Neke od poruka su bile zastrašujuće, poput: “Tvoj muž nam duguje novac, ako nam ne prebacis 250.000 evra, doći ćemo po tebe. Uništićemo ti sve što ti je u životu važno, i tebe i tvoje dvoje djece”. Takođe, u tim porukama joj je naglasio da im ne može pobjeći i da će je naći gdje god se sakrije. Navodno, slao joj je tri prijetnje dnevno.

Štaviše, on joj je tada postavio ultimatum da 27. januara, do 4 sata popodne mora da mu donese 250.000 evra, koliko je navodni dug njenog bivšeg supruga. U slučaju da to ne uradi, zaprijetio je da će joj oteti djecu, te da će ima se “nešto loše desiti”. Međutim, kada je nakon nekog vremena saznao da je žena cijelu stvar prijavila policiji, on je ugasio lažni profil.

Inače, ucjenjivač je iskoristio to što je znao da je njen bivši suprug je trenutno u zatvoru baš zbog poslova sa drogom, a i sam državljanin BiH ima podebeo dosije vezan za narkotike.

Mediji prenose da je riječ o relativno blagoj kazni, iako je osuđeni odmah priznao sve što mu se stavlja na teret. Inače, presuda još uvijek nije konačna.