​Američka vojska ne učestvuje u borbama u Ukrajini, rekao je Džon Kirbi, koordinator za strateške komunikacije u Savjetu za nacionalnu bezbjednost Bijele kuće.

"Predsjednik je jasno stavio do znanja: američke trupe neće ratovati u Ukrajini. Oni to nisu uradili i neće to učiniti", rekao je Kirbi.

On je takođe naglasio da SAD ne podstiču Kijev da udara po ruskoj teritoriji, prenose Novosti.