Bijela kuća: Ðoković i migranti su "dvije različite stvari"

​VAŠINGTON - Sekretarka za medije Bijele kuće Karin Žan-Pjer izjavila je za Foks njuz da najboljeg srpskog tenisera Novaka Ðokovića nije moguće izjednačiti sa migrantima koji ilegalno ulaze na teritoriju SAD.

"Kako je moguće da nevakcinisani migranti mogu da ulaze u ovu zemlju, a teniseri svjetske klase ne mogu?", glasilo je pitanje novinara Foks njuza Pitera Dusija.

"Koji teniser svjetske klase", upitala je Žan-Pjer, a kada je dobila odgovor da se radi o Novaku Ðokoviću, odgovorila je:

"Kad me već pitate za njega, spisi su povjerljivi po zakonu SAD, zbog toga vlada ne može da odgovara na pitanja o individualnim slučajevima i zahtjevima za vizu. Radi očuvanja privatnosti, vlada takođe ne može da komentariše medicinske informacije individualnih putnika, konkretno ovog tenisera".

Karin Žan-Pjer navela je da su slučajevi migranata i Novaka Ðokovića "dvije različite stvari", a potom je uslijedila nova konstatacija novinara Dusija:

"Kako su to dvije različite stvari? Neko nevakcinisan uđe u avion i vi kažete da to nije u redu. Neko uđe u Teksas ili Arizonu nevakcinisan i on može da ostane?".

"Nije tačno da stvari tako funkcionišu...Nije baš da neko može da uđe tek tako", odgovorila je portparolka Bijele kuće.

Novinar je ponovo iznio činjenice da hiljade migranata dnevno ulaze na teritoriju SAD.

"Upravo to se dešava. Hiljade ljudi prelaze dnevno. Neki se predaju, neke uhvate, desetine i hiljade nedjeljno prođu. To se događa", rekao je novinar Foks njuza Piter Dusi.

Uslijedio je odgovor Karin Žan-Pjer.

"Instalirali smo novu tehnologiju na granicama i postavili protokole sa Meksikom i Gvatemalom kako bismo uhvatili više trgovaca ljudima. Sproveli smo preko 3.000 hapšenja u prva tri mjeseca kampanje u saradnji sa regionalnim partnerima", izjavila je sekretarka za medije Bijele kuće.

Najbolji teniser Srbije Novak Ðoković propustio je US Open zbog toga što mu prema američkim zakonima kao nevakcinisanom stranom državljaninu nije dozvoljen ulazak na teritoriju SAD.