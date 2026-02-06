Bijela kuća uklonila video u kojem su Obame prikazane kao majmuni

VAŠINGTON - Bijela kuća uklonila je danas (6.februar) video snimak sa teorijama zavere o izborima, koji je predsjednik SAD Donald Tramp podijelio na društvenim mrežama, a koji je sadržao rasističke scene u kojima su bivši američki predsjednik Barak Obama i bivša prva dama Mišel Obama prikazani kao majmuni.

Zvaničnik Bijele kuće naveo je da je objavu "greškom postavio član osoblja Bijele kuće", dodajući da je snimak uklonjen, prenosi CBS Njuz.

Odluka je uslijedila nakon oštrih reakcija i demokrata i republikanaca, koji su video ocijenili kao "rasistički", "uvredljiv" i "neprihvatljiv".

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Livit izjavila je ranije danas da je riječ o "internet mim videu" u kojem je Tramp prikazan kao "kralj džungle", a demokrate kao likovi iz filma "Kralj lavova".

Ona je odbacila kritike, pozvavši medije da se "uzdrže od lažnog zgražavanja".

Video, u trajanju nešto dužem od jednog minuta, promovisao je tvrdnje da su predsjednički izbori 2020. godine bili namješteni protiv Trampa, prenosi Tanjug.

Pred kraj snimka pojavljuje se kratak kadar u kojem su glave Baraka i Mišel Obame montirane na tijela majmuna, uz muziku iz pesme "The Lion Sleeps Tonight".

Tramp je video podijelio na svojoj društvenoj mreži Truth Social u četvrtak uveče, a link sada vodi na stranicu koja više nije dostupna.

Barak Obama bio je prvi crni predsjednik SAD, dok je Mišel Obama bila prva crna prva dama.

Tramp je i ranije dijelio uvredljive i rasističke sadržaje o bračnom paru Obama, a godinama je promovisao i teoriju zavere da je Obama rođen u Keniji, što je kasnije demantovao tokom kampanje 2016. godine.

Iz kabineta Obame saopšteno je da za sada neće komentarisati slučaj.

Kako pojašnjava CBS, originalni video, na koji se Livit pozvala, objavljen je prošlog oktobra na mreži Iks i, prema navodima medija, generisan je vještačkom inteligencijom.

U njemu su i druge istaknute demokrate prikazane kao životinje, dok je Tramp predstavljen kao lav, a u verziji koju je Tramp podijelio, jedine prikazane demokrate bili su Barak i Mišel Obama.

