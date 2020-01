Bijela kuća zaprijetila Boltonu zbog knjige o Trampu

VAŠINGTON - Bijela kuća je zvanično zaprijetila bivšem savjetniku za nacionalnu sigurnost Džonu Boltonu u nastojanju da ga spriječi da objavi svoju knjigu "The Room Where It Happened: A White House Memoir", javlja "CNN".

Visoki zvaničnik Savjeta za nacionalnu bezbjednost je u pismu Boltonovom advokatu naveo da neobjavljeni rukopis Boltonove knjige "sadrži značajne količine tajnih podataka" i ne može se objaviti.

U pismu, koje 23. januara upućeno, navodi se da su neke informacije klasifiovane na "strogo tajnom" nivou, što znači da se "može opravdano očekivati ​​da nanose izuzetno tešku štetu nacionalnoj bezbjednosti".

"Rukopis se ne smije objaviti ili na drugi način objaviti bez brisanja tih klasifiovanih podataka", navodi se u pismu.

Bivši savjetnik za nacionalnu bezbjednost Džon Bolton kaže da je američki predsjednik Donald Tramp imao centralnu ulogu u politički motiviranoj kampanji pritiska na Ukrajinu.

Američki predsjednik Donald Tramp napao je Džona Boltona, najžešće do sada, nakon što je njegov bivši savjetnik rekao da je imao centralnu ulogu u politički motivisanoj kampanji pritiska na Ukrajinu, dok se Senat sprema da uđe u novu fazu na suđenju predsjedniku.

Počinje prvi od dva planirana dana za postavljanje pitanja senatora Trampovom advokatskom timu i demokratskim poslanika Predstavničkog doma, koji su djelovali kao "tužioci" na suđenju u postupku opoziva predsjednika, prenosi Hina.

Predsjednik je optužen za zloupotrebu vlasti time što je pritisnuo Kijev da istraži njegovog vjerovatnog protivnika na izborima Džoa bajdena, bivšeg američkog potpredsjednika, te za opstruisanje kongresne istrage tog slučaja, onemogućavajući svjedočenje i skrivajući dokaze.

Nakon ispitivanja u srijedu, koje je počelo u 19 sati po srednjoevropskom vremenu, kasnije u sedmici glasaće se o tome hoće li biti pozvani svjedoci, uključujući Boltona, kao što su zatražili demokrati.