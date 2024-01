Bijesni putnik ošamario pilota (VIDEO)

Na društvenim mrežama kruži snimak iz aviona kompanije IndiGo, a prikazuje napad na pilota Anupa Kumara.

Do incidenta je došlo pošto je let iz Delhija do države Goa odlagan 13 sati, što se jednom od putnika očigledno nije dopalo.

Kompanija saopštava da je let odložen zbog guste magle koja je "okovala" region, a Kumar je izašao iz kabine da se obrati putnicima.

Tada je na njega nasrnuo momak po imenu Sahil Katarija, a sve je snimljeno kamerom, prenosi New York Post.

Nakon što je ošamario pilota uzviknuo je: "Ako hoćete da letite, onda letite. U suprotnom otvorite vrata".

Šokirani pilot se povukao u kabinu, a jedan mladić je uhvatio Katarija s leđa i vratio ga na mjesto. Tada se u priču umiješala stjuardesa.

A passenger punched an Indigo capt in the aircraft as he was making delay announcement. The guy ran up from the last row and punched the new Capt who replaced the previous crew who crossed FDTL. Unbelievable ! @DGCAIndia @MoCA_GoI pic.twitter.com/SkdlpWbaDd