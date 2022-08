Bik ušao u banku, tjerali ga plastičnim čunjevima

Zaposleni u banci u Lodu u centralnom Izraelu šokirali su se jutros kada je bik ušetao u njihovu filijalu.

Dogodilo se to u banci Leumi i na video snimcima postavljenim na društvenim mrežama se vidi kako zaposleni pokušavaju da istjeraju bika plastičnim čunjevima.

Nekoliko ljudi je pokušavalo da ga namami u prolaz u improvizovanu zamku, što bi im omogućilo da ga vežu.

Bik je pobjegao vlasniku, stanovniku Loda i snimljen je kako ide ulicom i nalijeće na nekoliko automobila na parkingu prije nego što je ušao u banku.

Vlasnik je pozvan kako bi pomogao da se bik istjera.

Istjeran je zahvaljujući veterinarima, koji su ga omamili.

U ovom incidentu nije bilo ni povrijeđenih ni štete.

"U ranim jutranjim satima, bik je ušao u kancelariju banke Leumi. On je uhvaćen i izveden napolje. Slučaj je prijavljen lokalnim vlastima i veterinarska služba je riješila incident", navedeno je u saopštenju banke.

No bull market A bull rampages through the offices of Bank Leumi in Lod, before being subdued with a tranquilizer gun No injuries were reported @MeirLayosh pic.twitter.com/5QLoKw47pe