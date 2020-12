Bil Gejts: Čekaju nas jako loše vijesti

Dok Amerikom odjekuje jedna od najmasivnijih logističkih operacija u posljednje vrijeme - masovna vakcinacija protiv korona virusa, Bil Gejts tvrdi da SAD najgore tek čeka.

Razlog je taj što SAD ulaze u zimski period prije planiranog završetka vakcinacije, objašnjava "Business Insider".

"Idućih četiri do šest mjeseci mogli bi biti najgori dio epidemije", rekao je Gejts tokom razgovora sa CNN-ovim Džejkom Taperom u emisiji "State of the Union".

Gejtsov stav reflektuje bojazni stručnjaka za javno zdravstvo koji su na ovu situaciju upozoravali već mjesecima, naglasivši da će porast zaraženih tokom hladnih mjeseci biti, citiramo, "najsmrtonosniji do sada".

"Ako bismo pratili pravila poput nošenja maski i neokupljanja u velikom broju, mogli bismo zaobići velik procenat tih smrti", rekao je i dodao:

"Kratkoročno - čekaju nas jako loše vijesti".

Gejts, podsjećamo, već godinu dana naglašava potencijalnu opasnost pandemije, uključujući i razgovor za Business Insider u kojem je rekao da je riječ o 'brzom zračnom patogenu koji može ubiti 30 miliona ljudi u manje od godinu dana', prenosi "Tportal"

Suosnivač Microsofta već je dugo aktivan pri pomaganju razvoja vakcine - donirao je više od 100 miliona dolara putem "Bill and Melinda Gates" Fondacije za razvoj vakcine i metoda liječenja. Takođe je više puta izjavio da će se vakcinisati javno kako bi ohrabrio druge.

Gejts kaže da je predsjednička tranzicija u SAD-u 'komplikovala' isporuku vakcina ali da mu je jako drago vidjeti reakciju većine, kao i nastojanje sljedećeg predsjednika SAD-a pri suzbijanju pandemije.