Bil Gejts: Potpuna izolacija najbolja opcija za SAD

Milijarder i filantrop Bil Gejts smatra da je potpuna izolacija u trajanju od šest do deset sedmica jedina opcija za minimiziranje izgubljenih života i ekonomske štete u SAD.

Gejts je tokom virtuelnog TED intervjua kazao da bi u slučaju tako stroge izolacije pozitivni rezultati mogli biti vidljivi za 20 dana.

"Stvarno ne postoji sredina, vrlo je teško reći - idite u restorane, kupujte nove kuće, ignorišite tijela iza ugla. Vrlo je neodgovorno sugerisati ljudima da mogu imati najbolje od oba svijeta", kazao je Gejts.

Ponovio je da se SAD u ovom trenutku moraju držati izolacije kako bi izbjegle scenarije poput onih u Vuhanu i Italiji.

Ipak, zadržao je optimizam kada je riječ o krizi, rekavši da će iskustvo s virusom korona pripremiti svijet za sljedeću pandemiju.

We’re live with @BillGates, Microsoft co-founder, philanthropist and TED speaker, to talk about the healthcare systems in dire need of fixing. Join us on Facebook now: https://t.co/AuCsud4czS #TEDConnects